Швеция проводит военные учения с силами НАТО в Балтийском море. Участие принимают 16 стран

Новости Швеции. Швеция проводит крупные военные учения с силами НАТО в Балтийском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие принимают 16 стран. В тренировке задействовано 40 кораблей, в том числе ВМС США, более 75 самолетов и около 7 000 человек.

Задача маневров – отработать ведение совместных боевых действий в случае необходимости. Военные оттачивают навыки ведения морского боя, поиска подводных лодок противника, высадки десанта на берег и противовоздушной обороны.