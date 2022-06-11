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Швеция проводит военные учения с силами НАТО в Балтийском море. Участие принимают 16 стран

11 июня 2022 07:32
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Новости Швеции. Швеция проводит крупные военные учения с силами НАТО в Балтийском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие принимают 16 стран. В тренировке задействовано 40 кораблей, в том числе ВМС США, более 75 самолетов и около 7 000 человек.

Швеция проводит военные учения с силами НАТО в Балтийском море. Участие принимают 16 стран-1

Задача маневров – отработать ведение совместных боевых действий в случае необходимости. Военные оттачивают навыки ведения морского боя, поиска подводных лодок противника, высадки десанта на берег и противовоздушной обороны.

Швеция проводит военные учения с силами НАТО в Балтийском море. Участие принимают 16 стран-4

Сама Швеция пока не является участником НАТО, но подала заявку в конце мая. Организацию столь масштабных учений военные эксперты оценивают как возможность Стокгольма продемонстрировать свою готовность к полноправному членству в альянсе.

# Военные учения # Фотофакт

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