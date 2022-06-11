«Таких высоких цен я ещё не видел». Американцы шокированы резким подорожанием топлива и темпом инфляции

Новости США. Инфляция в США побила 40-летний максимум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потрясенные американцы, не привыкшие к тяжелым экономическим проблемам, вынуждены отказываться от многих благ. Люди стали меньше ездить на машине, потому что цены на топливо выросли более чем в два раза. Для жителей США, которые в дороге на работу и домой проводят несколько часов, это стало настоящим шоком.
Я был просто потрясен этим утром, когда приехал на заправку. Таких высоких цен я еще не видел. Теперь меня сильно беспокоит, как это отразится на моем распорядке дня и изменит мою жизнь. Но я боюсь думать об этом.
Помимо роста цен на бензин, как минимум на 10 % подорожали продукты питания. Увеличились очень важные для американцев статьи расходов – это аренда жилья и электричество. Дороже обходятся и предметы первой необходимости. Опрос, проведенный 10 июня, показал, что настроения потребителей упали до рекордно низкого уровня в начале июня.
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