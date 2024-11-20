Несмотря на огромные экономические проблемы в странах коллективного Запада, чиновники в Брюсселе и Вашингтоне продолжают гнуть линию постоянной милитаризации. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны НАТО должны начать тратить более 2,5 % от ВВП на оборону, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такую точку зрения политик объяснил так называемой угрозой с Востока. Также Рютте призвал участников военного блока наращивать усилия в оборонной промышленности. По его словам, Альянс тесно сотрудничает с Евросоюзом для укрепления оборонно-промышленного комплекса. И это в то время как люди вынуждены экономить на базовых товарах, ради амбиций политиков.