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Марк Рютте: страны НАТО должны начать тратить более 2,5% от ВВП на оборону

20 ноября 2024 06:45
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Несмотря на огромные экономические проблемы в странах коллективного Запада, чиновники в Брюсселе и Вашингтоне продолжают гнуть линию постоянной милитаризации. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны НАТО должны начать тратить более 2,5 % от ВВП на оборону, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марк Рютте: страны НАТО должны начать тратить более 2,5% от ВВП на оборону-2

Такую точку зрения политик объяснил так называемой угрозой с Востока. Также Рютте призвал участников военного блока наращивать усилия в оборонной промышленности. По его словам, Альянс тесно сотрудничает с Евросоюзом для укрепления оборонно-промышленного комплекса. И это в то время как люди вынуждены экономить на базовых товарах, ради амбиций политиков.

# НАТО

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