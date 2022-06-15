Лондон отменил правила торговли с Северной Ирландией. ЕС подаёт в суд на Великобританию

Новости Великобритании. ЕС подает в суд на Великобританию за нарушение договора о Brexit, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Недовольство вызвано тем, что Лондон отменил правила торговли с Северной Ирландией. В частности решил убрать барьеры на пути британских товаров, пересекающих административную границу. Еще Брюссель был разозлен тем, что Великобритания заявила, что не будет принимать в расчет решения Европейского суда по вопросам договора о Brexit, согласованного с ЕС.