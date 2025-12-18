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Литовцы недовольны своим финансовым положением

18 декабря 2025 11:10
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Несмотря на заявления властей, что экономика Литвы является крупнейшей в странах Балтии, на благосостоянии людей это никак не сказывается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовцы недовольны своим финансовым положением-2

Согласно исследованию социологов, литовцы отмечают, что денег хватает лишь на необходимое, а крупные покупки остаются недоступными. В этом признались 52 % жителей страны. Пятая часть населения считает свое финансовое положение очень плохим. 

Больше половины тех, кто относит себя к среднему классу, считают, что уже теряют этот статус из-за падения уровня доходов. Прогнозы также не утешительные. Министр финансов Литвы заявил, что уровень инфляции в следующем году может превысить 5 %. Тем самым правительство подготовило для литовцев очередной подарок в виде скачка цен на продукты, товары и услуги.

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