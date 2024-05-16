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Лидеры России и Китая подписали совместное заявление

16 мая 2024 11:18
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Россия и Китай заявили о своем намерении углублять стратегическое взаимодействие и партнерство. Об этом сообщает ТАСС.

Они выступили против попыток использовать космос в военной сфере и поддержали идею мира без химического оружия. 

Обе страны выступили и против попыток США изменить баланс сил в Азии и выразили озабоченность проектом АУКУС. 

Они также выступают и против вмешательства извне в вопросы Южно-Китайского моря и поддерживают усиление БРИКС и ШОС. Обе страны намерены укреплять ЮНЕСКО, вместе осваивать Большой Уссурийский остров и Севморпуть, а также продолжать укреплять свои отношения. Они также планируют усилить диалог по развитию технологий искусственного интеллекта.

# Международная политика

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