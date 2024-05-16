Лидеры России и Китая подписали совместное заявление

Россия и Китай заявили о своем намерении углублять стратегическое взаимодействие и партнерство. Об этом сообщает ТАСС.

Они выступили против попыток использовать космос в военной сфере и поддержали идею мира без химического оружия.

Обе страны выступили и против попыток США изменить баланс сил в Азии и выразили озабоченность проектом АУКУС.

Они также выступают и против вмешательства извне в вопросы Южно-Китайского моря и поддерживают усиление БРИКС и ШОС. Обе страны намерены укреплять ЮНЕСКО, вместе осваивать Большой Уссурийский остров и Севморпуть, а также продолжать укреплять свои отношения. Они также планируют усилить диалог по развитию технологий искусственного интеллекта.