Большинство поляков поддерживают высылку украинцев призывного возраста

Опрос, который провел социологический центр IBRiS, показывает, что большинство польских жителей считают, что находящиеся в стране призывники-украинцы должны вернуться на Родину. Об этом пишет ТАСС.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косыняк-Камыш сообщил, что готов помочь Киеву в этом деле, но только если будет принято соответствующее решение на уровне ЕС.

При этом украинские власти приняли решение о приостановке консульского обслуживания мужчин призывного возраста за рубежом, а также приняли закон об ужесточении правил мобилизации.