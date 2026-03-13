В Польше разгорелся скандал из-за вето президента на программу военных кредитов ЕС
В Варшаве вновь кипят нешуточные страсти. На сей раз яблоком раздора стал европейский оборонный фонд «Сейф», который в Брюсселе расписали как манну небесную. Только вот у польской элиты от нее случилось несварение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о заеме в 44 миллиарда евро. Часть от этих финансов Польша могла получить уже в этом месяце. Днем ранее премьер-министр Дональд Туск попытался уговорить Президента Навроцкого одобрить закон, необходимый для получения денег, но тот отказался.
По словам президента, кредит рассчитан на 45 лет, а переплата только по процентам потянет на 180 миллиардов злотых. К тому же, заметил Навроцкий, Брюссель может в любой момент сказать, что Польша не так тратит деньги и остановить выплаты. А долг все равно останется за Варшавой.
Взамен глава государства предложил финансировать армию из прибыли Нацбанка. Тут прослеживается и исторический зуд поляков – страх оказаться в зависимости от Берлина. Примечательно, что сама Германия от заемов из фонда отказалась, но готова щедро кредитовать через него других.
Кароль Навроцкий, президент Польши:
Полякам придется вернуть вдвое больше, чем стоимость предоставленного кредита, а заработают на этом западные банки и финансовые институты. Политики, которые сейчас хотят заем из SAFE, должны помнить: этот кредит ляжет бременем на долгие годы на наших детей и внуков. Правительство отказалось от диалога и цинично использовало этот вопрос для нагнетания напряженности и раскола поляков.
В ответ на это евроэнтузиастов из правительства охватила настоящая политическая горячка. Министры во главе с премьером Туском наперебой клеймили Навроцкого позором. Но острые на язык оппоненты тут же ткнули носом самого премьера. А не тот ли это Туск, чья спина всегда была идеально выгнута в поклоне перед брюссельскими начальниками?! И сегодня он готов выставить польский суверенитет на торги?!
«После нас хоть потоп» – этот принцип правительство Дональда Туска воплощает в жизнь с завидным упорством, особенно когда речь касается милитаризации. На экстренном совещании Кабмин все же нашел способ провести деньги из европейского фонда в оборонный бюджет Польши, проигнорировав президентское вето. Пока власть занята политическим цирком, уже 2/3 поляков недовольны положением дел в стране и с тревогой ждут ухудшения.