В Польше разгорелся скандал из-за вето президента на программу военных кредитов ЕС

В Варшаве вновь кипят нешуточные страсти. На сей раз яблоком раздора стал европейский оборонный фонд «Сейф», который в Брюсселе расписали как манну небесную. Только вот у польской элиты от нее случилось несварение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о заеме в 44 миллиарда евро. Часть от этих финансов Польша могла получить уже в этом месяце. Днем ранее премьер-министр Дональд Туск попытался уговорить Президента Навроцкого одобрить закон, необходимый для получения денег, но тот отказался.

По словам президента, кредит рассчитан на 45 лет, а переплата только по процентам потянет на 180 миллиардов злотых. К тому же, заметил Навроцкий, Брюссель может в любой момент сказать, что Польша не так тратит деньги и остановить выплаты. А долг все равно останется за Варшавой.

Взамен глава государства предложил финансировать армию из прибыли Нацбанка. Тут прослеживается и исторический зуд поляков – страх оказаться в зависимости от Берлина. Примечательно, что сама Германия от заемов из фонда отказалась, но готова щедро кредитовать через него других.