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Крупное ДТП произошло в Китае, где столкнулись более 50 автомобилей

05 февраля 2018 15:41
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Новости Китая. Массовая авария на скоростном шоссе в Китае унесла жизни 4 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Крупное ДТП произошло в Китае, где столкнулись более 50 автомобилей-1

На дороге в провинции Юньнань столкнулись более 50 авто. Причиной столь крупного ДТП стали погодные условия. Мокрый снег и дождь ухудшили видимость и сделали дорожное полотно скользким. С места происшествия троих пострадавших увезли на скорой, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Для водителей и пассажиров, которые застряли на дороге, власти организовали раздачу еды и воды. Аварийные службы продолжают работы по эвакуации.

# Фотофакт # ДТП

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