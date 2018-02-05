Красный уровень опасности введён в Испании из-за снега

Новости Беларуси. Тем временем в Испании из-за снега введен красный уровень опасности. Чтобы избежать трагических происшествий на дорогах, перекрыты около 18 участков магистралей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По многим трассам движение разрешено только с цепями противоскольжения. Также водителей обязали иметь в машине лопаты. Однако, несмотря на принятые меры, количество ДТП растет. Нарушена работа общественного транспорта.