Прямой эфир

В Майами купили элитный коттедж за 455 биткоинов

05 февраля 2018 12:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Крупнейшая сделка в истории существования криптовалюты заключена в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Майами купили элитный коттедж за 455 биткоинов-1

В американском Майами за рекордное количество биткоинов продан элитный коттедж. Особняк был выставлен на продажу за 6,5 миллионов долларов. Нынешний владелец вложил в недвижимость 455 биткоинов. И это лишь 80 % от суммы. Имя покупателя держится в секрете. А вот условия, в которых предстоит жить, описываются во всех красках. Сообщается, что в доме 7 ванных, шеф-кухня, бассейн и даже баскетбольная площадка.

В Майами купили элитный коттедж за 455 биткоинов-4

# It-технологии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Прятали наркотик под холодильной камерой: на Тайване изъяли 1300 килограммов опасного вещества
05 февраля 2018 10:54

Прятали наркотик под холодильной камерой: на Тайване изъяли 1300 килограммов опасного вещества

Вопреки предупреждениям. При сходе лавины на итальянском горнолыжном курорте погибли два лыжника
05 февраля 2018 10:46

Вопреки предупреждениям. При сходе лавины на итальянском горнолыжном курорте погибли два лыжника

Утечка газа произошла на чугунолитейном заводе в Китае, 18 человек пострадали
05 февраля 2018 10:40

Утечка газа произошла на чугунолитейном заводе в Китае, 18 человек пострадали