В Майами купили элитный коттедж за 455 биткоинов

В американском Майами за рекордное количество биткоинов продан элитный коттедж. Особняк был выставлен на продажу за 6,5 миллионов долларов. Нынешний владелец вложил в недвижимость 455 биткоинов. И это лишь 80 % от суммы. Имя покупателя держится в секрете. А вот условия, в которых предстоит жить, описываются во всех красках. Сообщается, что в доме 7 ванных, шеф-кухня, бассейн и даже баскетбольная площадка.