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КНДР запустила очередную баллистическую ракету: что будет дальше

29 ноября 2017 08:58
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Новости Северной Кореи. КНДР запустила очередную баллистическую ракету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Время полета составило около 50 минут, а сам снаряд упал в море в исключительной экономической зоне Японии.

По данным Пентагона, траектория полета у этой межконтинентальной ракеты была выше, чем у предыдущих. Несмотря на недовольство мирового сообщества Отметим, КНДР продолжает развивать военную программу,. Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с новым пуском. В адрес Пхеньяна уже введены санкции, которые значительно ограничивают экспортные и импортные возможности КНДР.

КНДР запустила очередную баллистическую ракету: что будет дальше-1

# ООН # Фотофакт

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