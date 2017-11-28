Москву заметает снегопад: машины стоят в пробках по несколько часов

Новости России. Московские дороги парализовал снегопад. Осадки не прекращаются целые сутки и по прогнозам синоптиков, это – только начало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машины стоят в пробках по несколько часов. ГИБДД просит водителей быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Засыпает не только столицу. В Иркутской области выпало около полуметра снега.