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Москву заметает снегопад: машины стоят в пробках по несколько часов

28 ноября 2017 17:12
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Новости России. Московские дороги парализовал снегопад. Осадки не прекращаются целые сутки и по прогнозам синоптиков, это – только начало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Москву заметает снегопад: машины стоят в пробках по несколько часов-1

Машины стоят в пробках по несколько часов. ГИБДД просит водителей быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Засыпает не только столицу. В Иркутской области выпало около полуметра снега. 

Москву заметает снегопад: машины стоят в пробках по несколько часов-3

Москву заметает снегопад: машины стоят в пробках по несколько часов-5

Москву заметает снегопад: машины стоят в пробках по несколько часов-7

# Снегопады # Фотофакт

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