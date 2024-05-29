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КНДР отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором и отходами

29 мая 2024 09:14
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В Южной Корее обнаружены более 90 воздушных шаров, содержащих мусор и иные отходы, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Рёнхап.

Ранее южнокорейским Объединенным командованием начальников штабов была дана информация, что 28 мая на территории пограничных с КНДР районов Южной Кореи найдены, как предполагается, заброшенные со стороны Северной Кореи, воздушные шары, возможно, с листовками пропагандистской направленности.


В Северной Корее 26 мая заявляли о намерении разбросать «горы макулатуры и грязи» на территориях вблизи границ в качестве ответной меры на распространение антипхеньянских листовок.

# Международная политика

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