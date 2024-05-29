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В Париже вспыхнули драки между полицией и пропалестинскими протестующими

29 мая 2024 08:37
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Пропалестинские демонстрации продолжаются по всему миру. В Париже между полицией и протестующими завязалась потасовка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже вспыхнули драки между полицией и пропалестинскими протестующими-1

Шествие началось возле посольства Израиля. Активисты требовали прекратить военную агрессию в секторе Газа, а затем с флагами и плакатами отправились на одну из площадей. Туда же прибыла и полиция. На призывы правоохранителей разойтись демонстранты не реагировали. Для их разгона применили слезоточивый газ.

# Акции протеста

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