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Путешественников привлекают слоны. В Таиланде готовятся к наплыву туристов

01 февраля 2023 11:35
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На тайский остров Пхукет возвращаются китайские туристы. На слоновьей ферме Панг Чанг Камала к этому уже подготовились. Первым делом закупили шесть новых животных. В их числе молодая слониха Ингфа.

Путешественников привлекают слоны. В Таиланде готовятся к наплыву туристов-1

Виттайя Тавирос, владелец фермы слонов:
Мы готовы на 100 %. У нас появилось больше таких развлекательных программ, как уход за слонами.

Раньше туристов в основном катали верхом на слонах. Сейчас многим такое развлечение не нравится. Путешественники хотят больше простого общения. Поэтому на фермах устраивают купание со слонами, кормление животных и другие мероприятия. Это позволяет привлечь больше туристов. Впрочем, на этой ферме на отсутствие гостей не жалуются. Время уже забронировано на месяцы вперед.

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Виттайя Тавирос:
Все рады, что бизнес налаживается. Но в глубине души я не хочу, чтобы туристов было слишком много. Я хочу вести дела в нормальной обстановке.

Путешественников привлекают слоны. В Таиланде готовятся к наплыву туристов-4

Недавно, несмотря на масштабное распространение коронавируса в Китае, власти КНР открыли границы. Правительство Таиланда ожидает, что уже в первом квартале страну посетят 300 тысяч китайских туристов, а за год – не менее 5 миллионов.

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# Реклама # Виттайя Тавирос # Фотофакт

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