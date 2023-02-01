Путешественников привлекают слоны. В Таиланде готовятся к наплыву туристов

На тайский остров Пхукет возвращаются китайские туристы. На слоновьей ферме Панг Чанг Камала к этому уже подготовились. Первым делом закупили шесть новых животных. В их числе молодая слониха Ингфа.

Виттайя Тавирос, владелец фермы слонов:

Мы готовы на 100 %. У нас появилось больше таких развлекательных программ, как уход за слонами.

Раньше туристов в основном катали верхом на слонах. Сейчас многим такое развлечение не нравится. Путешественники хотят больше простого общения. Поэтому на фермах устраивают купание со слонами, кормление животных и другие мероприятия. Это позволяет привлечь больше туристов. Впрочем, на этой ферме на отсутствие гостей не жалуются. Время уже забронировано на месяцы вперед.

Класс кроликов открыли в китайских зоопарках – подробности здесь.

Виттайя Тавирос:

Все рады, что бизнес налаживается. Но в глубине души я не хочу, чтобы туристов было слишком много. Я хочу вести дела в нормальной обстановке.