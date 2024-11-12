КХЛ. «Торпедо» разгромило «Сочи»

Хоккеисты «Торпедо» дома разгромили «Сочи» в игре КХЛ, пишет РИА Новости.

Поединок принимал Нижний Новгород. Финальный счет – 7:1 в пользу «автозаводцев». У победителей выделились Михаил Абрамов (на 7-й минуте), Бобби Линч (на 10-й), Маркус Филлипс (на 14-й), Дмитрий Кагарлицкий (на 19-й), Егор Виноградов (на 27-й), Евгений Свечников (на 33-й), а также Никита Артамонов (на 44-й). Среди «леопардов» шайбой отличился Даниил Сероух (в ходе 10-й минуты).

ХК «Торпедо» с 29 очками находится на шестом месте турнирной таблицы Западной конференции, у «Сочи» – 20 очков и десятая позиция.