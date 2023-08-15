Times: ЕС отверг предложения Британии заключить новое соглашение по мигрантам

Европейский Союз отверг предложения Великобритании о новом соглашении по вопросам возвращения мигрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times.

Это сделано в целях противодействия незаконной миграции через Ла-Манш. Еврокомиссия не готова к подписанию нового положения о реадмиссии между ЕС и Великобританией. В настоящее время переговоры между членами Европейского союза о реформировании схемы обратной выдачи мигрантов буксуют. Британское правительство сообщило, что страна готова работать над договором о реадмиссии и регулярно ведет с ЕС переговоры по ряду аспектов, касающихся проблем предоставления убежища и незаконной миграции.

Незаконные мигранты нередко ищут любую возможность переплыть Ла-Манш и въехать в Великобританию, где их привлекают социальные условия, вероятность получения статуса беженца и финансовые льготы. В прошлом августе в Великобритании было зарегистрировано самое большое количество нарушений границы за месяц: более 13,5 тыс. нелегальных мигрантов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общая численность мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, превысила 44 тыс. человек.