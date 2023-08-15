Британские моряки очистили море, чтобы спасти морских черепах

Британские моряки помогли черепахам в Карибском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Служащие Королевского военно-морского флота прибыли сюда, чтобы остановить торговлю наркотиками. Операция проводилась совместно с береговой охраной США. Однако с течением времени оказалось, что в помощи служащих нуждается еще кое-кто.

Ард Врегденхил, глава организации по сохранению черепах:

Мы отлично сотрудничали: провели несколько мероприятий по очистке территории, отловили и обследовали черепах.