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Британские моряки очистили море, чтобы спасти морских черепах

15 августа 2023 08:28
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Британские моряки помогли черепахам в Карибском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Служащие Королевского военно-морского флота прибыли сюда, чтобы остановить торговлю наркотиками. Операция проводилась совместно с береговой охраной США. Однако с течением времени оказалось, что в помощи служащих нуждается еще кое-кто.

Британские моряки очистили море, чтобы спасти морских черепах-1

Ард Врегденхил, глава организации по сохранению черепах:
Мы отлично сотрудничали: провели несколько мероприятий по очистке территории, отловили и обследовали черепах.

Британские моряки очистили море, чтобы спасти морских черепах-4

200 килограммов мусора совместно с зоозащитной организацией собрали моряки. Пластик крайне опасен для морских обитателей. Они принимают его за пищу и проглатывают. Служащие надеются, что их пример сможет вдохновить местных жителей на заботу об окружающей среде и ее обитателях.

# Охрана природы # Фотофакт

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