Взрыв был такой силы, что повредил несущие конструкции: что известно о ЧП в жилом доме в Омске

Новости России. В Омске объявили режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа и последующего пожара в жилой 5-этажке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП случилось вечером 12 января. Взрыв был такой силы, что повредил несущие конструкции дома. Пострадали 8 человек. Шестеро в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе четверо детей.