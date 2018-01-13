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Взрыв был такой силы, что повредил несущие конструкции: что известно о ЧП в жилом доме в Омске

13 января 2018 12:54
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Новости России. В Омске объявили режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа и последующего пожара в жилой 5-этажке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв был такой силы, что повредил несущие конструкции: что известно о ЧП в жилом доме в Омске-1

ЧП случилось вечером 12 января.

Взрыв был такой силы, что повредил несущие конструкции дома. Пострадали 8 человек. Шестеро в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе четверо детей.

Взрыв был такой силы, что повредил несущие конструкции: что известно о ЧП в жилом доме в Омске-4

По предварительным данным, взрыв прогремел в квартире, где проживала многодетная семья. Возбуждено уголовное дело. 13 января жильцы соседних подъездов начали возвращаться к себе домой.

# Взрыв газа # Фотофакт

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