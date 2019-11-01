Израильская дипмиссия возобновит работу в Беларуси

Новости Израиля. 1 ноября в Беларуси, как и в других странах, возобновит работу израильская дипмиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, 103 посольства этой страны закрылись 30 октября из-за забастовки.

Посольства Израиля закрылись по всему миру из-за протестов дипломатов

Накануне израильский суд по трудовым конфликтам издал временный запрет на продолжение стачки в посольствах и консульствах. Постановление будет действовать 25 дней. За это время МИД и Министерство финансов страны должны урегулировать существующие разногласия.