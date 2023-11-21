В США неизвестный расстрелял людей из штурмовой винтовки

Новости США. Один человек погиб, трое получили ранения в результате стрельбы в американском штате Огайо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла в небольшом городке Бивер-Крик возле местного торгового центра. Там неизвестный мужчина внезапно открыл огонь по людям из штурмовой винтовки. По рассказам свидетелей, он выстрелил около 10 раз. В полиции отказались сообщать какие-либо подробности. Там лишь отметили, что никакой опасности для местных жителей больше нет и опубликуют дополнительную информацию, как только это станет возможно.