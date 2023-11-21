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В США неизвестный расстрелял людей из штурмовой винтовки

21 ноября 2023 08:16
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Новости США. Один человек погиб, трое получили ранения в результате стрельбы в американском штате Огайо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США неизвестный расстрелял людей из штурмовой винтовки-1

Трагедия произошла в небольшом городке Бивер-Крик возле местного торгового центра. Там неизвестный мужчина внезапно открыл огонь по людям из штурмовой винтовки. По рассказам свидетелей, он выстрелил около 10 раз. В полиции отказались сообщать какие-либо подробности. Там лишь отметили, что никакой опасности для местных жителей больше нет и опубликуют дополнительную информацию, как только это станет возможно.

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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