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Жертвами небывалых для Западной и Центральной Европы холодов стали 25 человек

10 января 2017 06:05
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Новости Беларуси. Из Норвегии двинулся на Европу новый циклон, благодаря которому холода здесь сменят снегопады. Метели уже пришли на север Франции, в прибалтийскую часть Германии, а также в скандинавские страны. Уже завтра снежные фронты начнут наступать на Италию с Испанией. Только на Балканах арктический циклон задержался и продолжает изводить местное теплолюбивое население 15-20 градусными морозами.

К настоящему моменту 25 человек стали жертвами небывалых для Западной и Центральной Европы холодов. Норвежский циклон обещает, скорее, наводнения, поскольку температура по маршруту его следования поднимется до нуля градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Погода

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