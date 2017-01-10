Жертвами небывалых для Западной и Центральной Европы холодов стали 25 человек

Новости Беларуси. Из Норвегии двинулся на Европу новый циклон, благодаря которому холода здесь сменят снегопады. Метели уже пришли на север Франции, в прибалтийскую часть Германии, а также в скандинавские страны. Уже завтра снежные фронты начнут наступать на Италию с Испанией. Только на Балканах арктический циклон задержался и продолжает изводить местное теплолюбивое население 15-20 градусными морозами.

К настоящему моменту 25 человек стали жертвами небывалых для Западной и Центральной Европы холодов. Норвежский циклон обещает, скорее, наводнения, поскольку температура по маршруту его следования поднимется до нуля градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.