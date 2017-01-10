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В Колумбии обрушился подвесной мост: 11 человек погибли, не менее 14 пострадали

10 января 2017 06:57
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Новости Колумбии. В Колумбии обрушился подвесной мост. В момент крушения на нем было много людей. 11 человек погибли, по меньшей мере 14 пострадали.

Инцидент произошел в департаменте Мета, известном центре экотуризма. Власти призывают местных жителей сдавать кровь для пострадавших.

Рухнувший висячий мост – одна из главных достопримечательностей в окрестностях города Вильявисенсио. По предварительным данным, обрушиться мост мог из-за перегрузки: в момент трагедии на нем находились около 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Несчастный случай

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