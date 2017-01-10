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Американец с 1999 года вяжет свитера с изображением городов, в которых побывал: в коллекции – более сотни кофт

10 января 2017 07:29
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Новости США. Американец Сэм Барски стал звездой интернета благодаря своей любви к путешествиям и хобби. Он вяжет свитера с изображением тех городов, где успел побывать. Началось увлечение в 1999 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С тех пор американец связал более сотни теплых вещей. На них изображены Таймс-сквер в Нью-Йорке, британский Стоун-хендж, мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско и многое другое. Учитывая, сколько всего интересного в мире, творчество Сэма Барски уж точно не будет иметь границ.

# Хобби

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