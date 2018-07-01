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Италия закрывает порты для судов с мигрантами

01 июля 2018 12:01
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Новости Италии. Власти винят некоммерческие и правозащитные организации в том, что они поддерживают контрабандистов, доставляющих в Италию нелегалов из Северной Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Италия закрывает порты для судов с мигрантами-1

Министр внутренних дел Маттео Сальвини заявил, что деятельность таких организаций теперь вне закона. Он также подчеркнул, что возлагает большие надежды на достигнутое соглашение на саммите Евросоюза о единой политике по приему беженцев.

# Беженцы # Фотофакт

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