Италия закрывает порты для судов с мигрантами

Новости Италии. Власти винят некоммерческие и правозащитные организации в том, что они поддерживают контрабандистов, доставляющих в Италию нелегалов из Северной Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр внутренних дел Маттео Сальвини заявил, что деятельность таких организаций теперь вне закона. Он также подчеркнул, что возлагает большие надежды на достигнутое соглашение на саммите Евросоюза о единой политике по приему беженцев.