Инфляция уничтожает малый бизнес в США

Инфляция продолжает разрушать малый бизнес в США. Не успев оправиться после пандемии, он получил новый удар из-за роста цен практически на все. В основном страдают сфера услуг, а также кафе и рестораны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие из них, чтобы сократить расходы и хоть как-то выжить, вынуждены сократить персонал и поднять стоимость блюд. В итоге идет отток клиентов, как следствие – только в Нью-Йорке за февраль объявили о банкротстве около 5 тысяч заведений общепита. Тяжелые времена переживают и фирмы по продаже недвижимости.

Гордон Коуэн, риелтор:

Покупатели стали просто исчезать. Если раньше мне звонили целый день, то теперь мой телефон молчит. Мы сейчас в такой же ситуации, как во время пандемии, когда ничего не продавалось. Только сейчас это происходит из-за высоких цен.