Харрис в первом предвыборном интервью ни разу не коснулась темы РФ и Украины

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис на днях дала свое первое интервью CNN в преддверии выборов. Об этом пишет РИА Новости.

Во время интервью Харрис не стала обсуждать проблемы, связанные с Россией и Украиной. Она сосредоточилась исключительно на отношениях между США и Израилем.

Большую часть внимания она посвятила таким внутренним вопросам, как грядущие выборы, риторика ее оппонента от республиканцев Дональда Трампа, положение на государственной границе с Мексикой и ее взаимоотношения с президентом Джо Байденом.

Единственная затронутая ею тема внешней политики – это возможность поставок оружия в Израиль в случае ее победы на выборах. В отличие от нее, ее соперник, Трамп, регулярно комментирует российско-украинский конфликт. По сообщениям, Трамп назвал интервью Харрис «скучным» в своей социальной сети TRUTH Social.