Гуменник рассказал об отношении к российским спортсменам на Олимпиаде в Милане

Представляющий Россию фигурист Петр Гуменник рассказал про царящую атмосферу в Олимпийской деревне в Италии, пишет ТАСС.

По словам Гуменника, все атлеты приветливые. Возникли некоторые опасения после прочтения информации, что ряду сборных было сказано не вступать в диалог с русскими, а «оказалось, что никто ничего не послушал», – поделился спортсмен. Участники Олимпиады дружат, играют в игры и обмениваются подарками, указал он.

Гуменник – на 12-м месте после короткой программы на Олимпиаде 10 февраля.

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