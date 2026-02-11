Прямой эфир

Гуменник рассказал об отношении к российским спортсменам на Олимпиаде в Милане

11 февраля 2026 06:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Гуменник рассказал об отношении к российским спортсменам на Олимпиаде в Милане-0

Представляющий Россию фигурист Петр Гуменник рассказал про царящую атмосферу в Олимпийской деревне в Италии, пишет ТАСС.

По словам Гуменника, все атлеты приветливые. Возникли некоторые опасения после прочтения информации, что ряду сборных было сказано не вступать в диалог с русскими, а «оказалось, что никто ничего не послушал», – поделился спортсмен. Участники Олимпиады дружат, играют в игры и обмениваются подарками, указал он.

Гуменник – на 12-м месте после короткой программы на Олимпиаде 10 февраля.

Трамп допустил отправку второго авианосца США на Ближний Восток

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Израиль решил сократить армию из-за экономических трудностей
11 февраля 2026 06:52

Израиль решил сократить армию из-за экономических трудностей

Около 20% компаний в Латвии намерены в 2026-м провести массовые увольнения
11 февраля 2026 06:51

Около 20% компаний в Латвии намерены в 2026-м провести массовые увольнения

Над Саратовской областью сбиты 7 украинских БПЛА
11 февраля 2026 06:28

Над Саратовской областью сбиты 7 украинских БПЛА