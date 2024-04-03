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Патрушев: следы теракта в «Крокусе Сити Холле» ведут к спецслужбам Украины

03 апреля 2024 09:46
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Следы теракта в «Крокус Сити Холле» ведут к киевским спецслужбам, пишет РИА Новости.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе XIX ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС сообщил, что «нам пытаются навязать, что террористический акт был совершен не киевским режимом, а сторонниками радикальной исламской идеологии».

По мнению Патрушева, на данный момент важнейшая задача – установление заказчика и спонсора террористического акта в «Крокусе». Имеющаяся информация указывает на причастность украинских спецслужб к данному преступлению. При этом необходимо учитывать, что Киев находится под контролем США, а ряд террористических организаций был создан Вашингтоном, подчеркнул секретарь Совета безопасности РФ.

# Международная политика # Николай Патрушев

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