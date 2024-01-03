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Госдолг США превысил 34 трлн долларов

03 января 2024 08:25
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Госдолг США достиг нового рекордного уровня. Теперь он превышает отметку в 34 триллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госдолг США превысил 34 трлн долларов-1

Об этом свидетельствуют данные на сайте фискальной информации. Предыдущий рекорд в 33 триллиона Штаты установили три месяца назад – в сентябре 2023-го. В июне решением властей страны было приостановлено действие лимита госдолга до начала 2025 года.

Вашингтон берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет. Объем задолженности федерального правительства перед кредиторами при этом увеличивается.

# Экономический кризис

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