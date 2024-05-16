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Глава МВД Словакии заявил, что страна стоит на пороге гражданской войны

16 мая 2024 12:48
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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, произошедшее 15 мая, вызвало волнения в стране. Об этом пишет РИА Новости.

Министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток подтвердил, что покушение было совершено по политическим мотивам, и призвал население к сдержанности в комментариях.

«…мы практически стоим на пороге гражданской войны», – сказал он.

Лицо, подозреваемое в совершении нападения, признало себя виновным. Состояние Фицо после хирургического вмешательства остается тяжелым. Нападавшему грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Российский президент Владимир Путин выразил поддержку Фицо и осудил инцидент.

# Международная политика

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