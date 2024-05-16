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EUobserver опроверг заявления европейского центробанка о снижении инфляции в ЕС

16 мая 2024 11:37
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Инфляция в ЕС снижается только на бумаге. Сами европейцы живут абсолютно в другой реальности, где им приходится выживать. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в издании Еврообсервер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

EUobserver опроверг заявления европейского центробанка о снижении инфляции в ЕС-1

Его авторы высмеяли заявление европейского центробанка и Организации экономического сотрудничества и развития о том, что в мае цены стали падать. В реальности ситуация иная. Это подтверждают и результаты опросов, которые провели авторы исследования в разных странах ЕС. Например, большинство жителей Греции вынуждены совершать туры по магазинам, чтобы найти товары со скидкой. Так как цены на многие позиции за последние месяцы выросли в два раза.

Французы признались, что больше всего вынуждены тратить на еду и коммунальные услуги. Там счета за газ и электричество выросли на 35 %. В Испании и Греции каждый пятый житель сталкивается с проблемой их оплаты. И подобные истории звучат во всех странах ЕС. Как отметили авторы исследования, всех жителей Евросоюза объединяет одно чувство – страх. Страх лишиться жилья, работы и не справиться с повседневными расходами. А оптимизм докладчиков ЕС о быстром падении инфляции лишь только вызывает раздражение.

# Кризис в ЕС

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