Германия созывает «нормандскую четверку» для обсуждения ситуации на Донбассе

Новости Германии. Германия созывает «нормандскую четверку». В повестке – ситуация на Донбассе. Как ожидается, встреча пройдет 11 мая на уровне глав внешнеполитических ведомств. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, режим прекращения огня стал более хрупким, увеличивается число нарушений перемирия. Поэтому сейчас необходима новая попытка, чтобы сблизить позиции по решению кризиса.

Напомню, нормандский формат включает четыре страны – Россию, Украину, Германию и Францию. Первая встреча в таком составе, только на уровне глав государств, состоялась в Минске 11 февраля прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.