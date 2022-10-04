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США увеличили военную помощь Эстонии до 140,5 млн долларов

04 октября 2022 09:58
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США увеличили военную помощь Эстонии. До конца 2022 года она вырастет до 140,5 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США увеличили военную помощь Эстонии до 140,5 млн долларов-1

Большая часть этой суммы пойдет на закупку ракетных систем залпового огня, остальные – на модернизацию вооружения. Финансирование эстонской армии является частью крупного пакета мер, который США разработали для укрепления восточного крыла НАТО. За пять лет на военную помощь Эстонии Вашингтон уже потратил около 230 миллионов долларов.

# НАТО # Фотофакт

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