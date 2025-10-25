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Франция допускает ввод войск в Украину

25 октября 2025 11:09
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Франция допускает ввод войск в Украину-0

Париж готов вмешаться в конфликт и развернуть свой военный контингент в 2026 году на территории Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на BFM TV.

По заявлению начальника Генштаба сухопутных войск Франции Пьера Шилля, если будет необходимо, то французские ВС будут развернуты «в рамках гарантий безопасности» для Киева.

22 октября начальник Генштаба Вооруженных сил Франции, генерал Фабьен Мандон объявил, что французская армия должна быть готова к потенциальному столкновению через несколько лет в связи с якобы «российской угрозой».

Фото: Pinterest
 

# Международная политика

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