В Германии прошёл митинг из-за слов канцлера об облике немецких городов

В немецком городе Билефельде 24 октября прошла демонстрация против заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца про городской облик и миграционную политику, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Bild.

Ранее Мерц в контексте заявления о работе правительства в направлении улучшения ситуации в миграционной сфере сказал, что проблема миграции продолжает сохраняться в «облике городов».

Тезис канцлера касаемо инокультурного элемента в облике городов Германии вызвал осуждение со стороны представителей некоторых политических партий и общественности страны. Его слова многими восприняты как расистские и дискриминационные.

Фото: pixabay