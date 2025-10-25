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В Германии прошёл митинг из-за слов канцлера об облике немецких городов

25 октября 2025 10:56
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В Германии прошёл митинг из-за слов канцлера об облике немецких городов-0

В немецком городе Билефельде 24 октября прошла демонстрация против заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца про городской облик и миграционную политику, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Bild.

Ранее Мерц в контексте заявления о работе правительства в направлении улучшения ситуации в миграционной сфере сказал, что проблема миграции продолжает сохраняться в «облике городов».

Тезис канцлера касаемо инокультурного элемента в облике городов Германии вызвал осуждение со стороны представителей некоторых политических партий и общественности страны. Его слова многими восприняты как расистские и дискриминационные.

Фото: pixabay

# Международная политика # Фридрих Мерц

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