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Express: немецкая армия получила унизительный удар

05 мая 2024 08:23
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Бундесвер столкнулся с проблемой утечки тысяч видеозаписей секретных совещаний, что стало причиной позора для немецкой армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Express.

Ссылки на них были доступны в Интернете в течение нескольких месяцев. Это не первый случай утечки информации со стороны Министерства обороны Германии.

Ранее уже была обнародована аудиозапись разговора сотрудников бундесвера о возможных бомбардировках Крымского моста. Представитель российского президента и представитель Министерства иностранных дел РФ подчеркнули причастность Запада к конфликту вокруг Украины.

# Международная политика

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