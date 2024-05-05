Бундесвер столкнулся с проблемой утечки тысяч видеозаписей секретных совещаний, что стало причиной позора для немецкой армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Express.

Ссылки на них были доступны в Интернете в течение нескольких месяцев. Это не первый случай утечки информации со стороны Министерства обороны Германии.

Ранее уже была обнародована аудиозапись разговора сотрудников бундесвера о возможных бомбардировках Крымского моста. Представитель российского президента и представитель Министерства иностранных дел РФ подчеркнули причастность Запада к конфликту вокруг Украины.