В статье, опубликованной в газете Welt am Sonntag, сообщается, что западные санкции в отношении российской промышленности не принесли ожидаемого эффекта. Об этом пишет РИА Новости.

Вопреки надеждам Запада на ослабление России за счет ограничений в доступе к авиационным технологиям, этот план провалился.

Статистические данные свидетельствуют о том, что количество внутрироссийских рейсов в 2023 году выросло по отношению к предыдущему году, но все еще меньше, чем в 2021 году, до введения санкций.

Представитель Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот говорит, что, несмотря на поиски новых рынков, российские экономические санкции продолжают влиять на экономику России, хоть и не так быстро и всесторонне, как хотелось бы.