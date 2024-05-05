Прямой эфир

Минэнерго Украины: больше энергетических мощностей уничтожено, чем восстановлено

05 мая 2024 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате недавних обстрелов было уничтожено гораздо больше энергетических мощностей, нежели восстановлено после прежних бомбардировок. Об этом пишет РИА Новости.

Часть объектов полностью разрушена, что вызывает сомнение в возможностях их восстановления. Масштабной атаке подверглась энергосистема Украины, в итоге было потеряно около 20 % регулирующей мощности.

В связи с серьезным ущербом, нанесенным энергосистеме, к лету ожидаются проблемы с энергоснабжением. В ответ на атаки российских войск они наносят удары по военным и объектам инфраструктуры Украины, при этом подчеркивая, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Welt: Рост авиаперевозок в РФ говорит о провале западных санкций
05 мая 2024 07:24

Welt: Рост авиаперевозок в РФ говорит о провале западных санкций

Захарова: РФ ответит на враждебность Прибалтики экономическими санкциями
05 мая 2024 07:13

Захарова: РФ ответит на враждебность Прибалтики экономическими санкциями

The Guardian: без помощи Запада ВСУ потребуется сто лет, чтобы победить РФ
05 мая 2024 06:50

The Guardian: без помощи Запада ВСУ потребуется сто лет, чтобы победить РФ

«Реал» разгромил «Кадис» и выиграл чемпионат Испании в Ла Лиге
05 мая 2024 06:43

«Реал» разгромил «Кадис» и выиграл чемпионат Испании в Ла Лиге

Польша боится не пережить развертывания ядерного оружия США
05 мая 2024 06:32

Польша боится не пережить развертывания ядерного оружия США

«Манчестер» разгромил «Вулверхэмптон» в матче Английской премьер-лиги
05 мая 2024 06:24

«Манчестер» разгромил «Вулверхэмптон» в матче Английской премьер-лиги

Евростат: в ЕС растёт уровень безработицы
04 мая 2024 16:43

Евростат: в ЕС растёт уровень безработицы

В Москве до +14, солнечно, теплее всего в Австрии. Погода в Европе на неделю
04 мая 2024 15:10

В Москве до +14, солнечно, теплее всего в Австрии. Погода в Европе на неделю

Telegraph: Трамп придумал план мирного урегулирования ситуации в Украине
04 мая 2024 14:01

Telegraph: Трамп придумал план мирного урегулирования ситуации в Украине

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь
04 мая 2024 13:40

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь

Вслед за Зеленским МВД РФ объявило в розыск и Порошенко
04 мая 2024 13:35

Вслед за Зеленским МВД РФ объявило в розыск и Порошенко

В Польше боятся, что не переживут развертывания ядерного оружия США
04 мая 2024 13:30

В Польше боятся, что не переживут развертывания ядерного оружия США