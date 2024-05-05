Минэнерго Украины: больше энергетических мощностей уничтожено, чем восстановлено

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате недавних обстрелов было уничтожено гораздо больше энергетических мощностей, нежели восстановлено после прежних бомбардировок. Об этом пишет РИА Новости.

Часть объектов полностью разрушена, что вызывает сомнение в возможностях их восстановления. Масштабной атаке подверглась энергосистема Украины, в итоге было потеряно около 20 % регулирующей мощности.

В связи с серьезным ущербом, нанесенным энергосистеме, к лету ожидаются проблемы с энергоснабжением. В ответ на атаки российских войск они наносят удары по военным и объектам инфраструктуры Украины, при этом подчеркивая, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.