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Евросоюз выделит Украине 18 миллиардов евро из совместного фонда

08 ноября 2022 08:16
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18 миллиардов евро – столько Евросоюз отправит Украине на этот раз. Деньги будут выделены из совместного фонда ЕС. Правда, согласны с этим не все, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Евросоюз выделит Украине 18 миллиардов евро из совместного фонда-1

Например, Венгрия намерена блокировать финансовую поддержку Киева. Тем не менее средства будут направлены в основном на покрытие финансовых расходов Украины в 2023 году, а также на проведение восстановительных работ. Таким образом ЕС намерен обеспечить половину невоенных потребностей Украины и тем самым обозначить большую предсказуемость своей поддержки. Ранее из-за ее неполноценности на ЕС обрушилась волна критики со стороны Украины и Штатов.  

# Европейский союз # Фотофакт

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