Евросоюз выделит Украине 18 миллиардов евро из совместного фонда

18 миллиардов евро – столько Евросоюз отправит Украине на этот раз. Деньги будут выделены из совместного фонда ЕС. Правда, согласны с этим не все, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, Венгрия намерена блокировать финансовую поддержку Киева. Тем не менее средства будут направлены в основном на покрытие финансовых расходов Украины в 2023 году, а также на проведение восстановительных работ. Таким образом ЕС намерен обеспечить половину невоенных потребностей Украины и тем самым обозначить большую предсказуемость своей поддержки. Ранее из-за ее неполноценности на ЕС обрушилась волна критики со стороны Украины и Штатов.