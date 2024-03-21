Армия РФ уничтожит всех французских наемников в Украине, заявил Толстой

Россия уничтожит военных Франции, если те будут отправлены в Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он отметил, что французская сторона обязана осознавать все последствия принятых ею решений. Также Толстой уверил, что Украина перестанет существовать в своих прежних границах.

Французский президент Эммануэль Макрон обсуждал с лидерами западных стран вопрос о возможности отправки войск в Украину. По его словам, у Франции нет никаких ограничений в вопросах помощи Киеву.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовит к отправке контингента в Украину. Российский президент Владимир Путин заявил, что это не сможет повлиять на ситуацию на поле боя и повлечет за собой серьезные последствия для Киева. Он также сказал, что у России не будет никаких красных линий в отношении стран с таким подходом.