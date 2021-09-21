​Европейский суд обязал Польшу выплачивать ЕС по 500 тысяч евро в день

Европейский суд обязал Польшу выплачивать ЕС по 500 тысяч евро за каждый день работы угольной шахты «Туров», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европейский суд обязал Польшу выплачивать ЕС по 500 тысяч евро за каждый день работы угольной шахты «Туров», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Польское руководство заявило, что не намерено выполнять это требование, а также не собирается останавливать работу угольного разреза, поскольку это угрожает национальной энергетической безопасности страны.
Ранее в европейской суд обратилась Чехия. По мнению Праги, работа шахты наносит экологический вред чешскому населению, так как она находится возле границы. Тогда суд постановил в качестве временной меры немедленно прекратить добычу угля до вынесения окончательного решения.
«Туров» считается крупнейшим работодателем в регионе и снабжает углем соседнюю электростанцию. Однако добыча угля нарушает экологические нормы ЕС, где планируют полностью свернуть добычу угля к 2049 году.