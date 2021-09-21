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​Европейский суд обязал Польшу выплачивать ЕС по 500 тысяч евро в день

21 сентября 2021 15:09
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Европейский суд обязал Польшу выплачивать ЕС по 500 тысяч евро за каждый день работы угольной шахты «Туров», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Европейский суд обязал Польшу выплачивать ЕС по 500 тысяч евро в день-1

Польское руководство заявило, что не намерено выполнять это требование, а также не собирается останавливать работу угольного разреза, поскольку это угрожает национальной энергетической безопасности страны.

​Европейский суд обязал Польшу выплачивать ЕС по 500 тысяч евро в день-4

Ранее в европейской суд обратилась Чехия. По мнению Праги, работа шахты наносит экологический вред чешскому населению, так как она находится возле границы. Тогда суд постановил в качестве временной меры немедленно прекратить добычу угля до вынесения окончательного решения.

​Европейский суд обязал Польшу выплачивать ЕС по 500 тысяч евро в день-7

«Туров» считается крупнейшим работодателем в регионе и снабжает углем соседнюю электростанцию. Однако добыча угля нарушает экологические нормы ЕС, где планируют полностью свернуть добычу угля к 2049 году.

# Европейский союз # Фотофакт

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