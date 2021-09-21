Магеллановых пингвинов спасли от истощения. Посмотрите, как эти удивительные птицы возвращаются в море

Новости Аргентины. 14 магеллановых пингвинов возвращаются в море после реабилитации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У каждой птицы своя история: кого-то нашли истощенным или обезвоженным, кого-то раненым. Но всех благополучно спасли.

Перед прощанием животных обследуют: берут последние анализы, измеряют температуру и, конечно же, кормят. Магеллановы пингвины удивительны тем, что самец выбирает самку на всю жизнь.