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Магеллановых пингвинов спасли от истощения. Посмотрите, как эти удивительные птицы возвращаются в море

21 сентября 2021 10:03
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Новости Аргентины. 14 магеллановых пингвинов возвращаются в море после реабилитации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У каждой птицы своя история: кого-то нашли истощенным или обезвоженным, кого-то раненым. Но всех благополучно спасли.

Магеллановых пингвинов спасли от истощения. Посмотрите, как эти удивительные птицы возвращаются в море-1

Магеллановых пингвинов спасли от истощения. Посмотрите, как эти удивительные птицы возвращаются в море-3

Перед прощанием животных обследуют: берут последние анализы, измеряют температуру и, конечно же, кормят. Магеллановы пингвины удивительны тем, что самец выбирает самку на всю жизнь.

Магеллановых пингвинов спасли от истощения. Посмотрите, как эти удивительные птицы возвращаются в море-6

Магеллановых пингвинов спасли от истощения. Посмотрите, как эти удивительные птицы возвращаются в море-8

Они вьют гнезда в норах, могут сбрасывать перья, когда им слишком жарко, а специальные железы возле глаз помогают организму избавляться от океанической соли. Сотрудники центра надеются, что птицы найдут свой дом.

# Дикие животные # Фотофакт

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