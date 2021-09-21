Потоки лавы на Канарских островах уничтожили сотню домов

Новости Испании. Вулкан продолжает извергаться на Канарских островах в Испании. Лава вызвала эвакуацию почти 6 000 человек и разрушила около 100 домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Близлежащие населенные пункты оказались в опасности. Первое извержение вулкана произошло в минувшие выходные, 19 сентября, выбросив лаву на сотни метров в воздух. Она поглотила леса и стекла в океан.