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Потоки лавы на Канарских островах уничтожили сотню домов

21 сентября 2021 09:09
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Новости Испании. Вулкан продолжает извергаться на Канарских островах в Испании. Лава вызвала эвакуацию почти 6 000 человек и разрушила около 100 домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потоки лавы на Канарских островах уничтожили сотню домов-1

Близлежащие населенные пункты оказались в опасности. Первое извержение вулкана произошло в минувшие выходные, 19 сентября, выбросив лаву на сотни метров в воздух. Она поглотила леса и стекла в океан.

Потоки лавы на Канарских островах уничтожили сотню домов-4

Специалисты заявили, что вулкан может оставаться активным в течение нескольких месяцев. Полеты на Канары пока совершаются в обычном режиме.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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