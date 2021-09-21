Прямой эфир

Новая волна миграционного кризиса в США. Власти не справляются с наплывом беженцев

21 сентября 2021 09:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новая волна миграционного кризиса в Соединенных Штатах Америки. Власти страны не справляются с наплывом беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гаитяне пересекают границу США в поисках еды. В Мексике они покупают припасы, которые несут обратно в Штаты через реку. Ранее более 10 тысяч человек собрались под мостом, соединяющим штат Техас и Мексику. В стихийном лагере в основном находились жители Гаити, Кубы и Венесуэлы.

Новая волна миграционного кризиса в США. Власти не справляются с наплывом беженцев-1

Многие надеялись подать заявление о предоставлении убежища в связи с тяжелым экономическим положением в их странах. Однако американские власти уже начали депортацию беженцев на родину. Гаитянам нужно вернуться в страну, которая серьезно пострадала от землетрясения в середине августа. В результате подземных толчков на Гаити погибли почти 2 000 человек. Более 60 тысяч домов полностью разрушены, еще десятки тысяч зданий получили повреждения.

Новая волна миграционного кризиса в США. Власти не справляются с наплывом беженцев-4

На данный момент власти США усилили безопасность на границе и начали вывозить мигрантов. Также беженцы, которые пересекут границу Мексики, не смогут вернуться в Америку, сообщают правоохранители. В связи с этим тысячи людей, в том числе семьи с маленькими детьми, вынуждены покинуть место, до которого добирались несколько месяцев, тем самым теряя последнюю надежду.

# Беженцы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Потоки лавы на Канарских островах уничтожили сотню домов
21 сентября 2021 09:09

Потоки лавы на Канарских островах уничтожили сотню домов

Активистка Грета Тунберг призывает к глобальной забастовке из-за изменения климата
21 сентября 2021 08:56

Активистка Грета Тунберг призывает к глобальной забастовке из-за изменения климата

В Пермском крае день траура по погибшим при стрельбе. Отменены все развлекательные мероприятия
21 сентября 2021 08:49

В Пермском крае день траура по погибшим при стрельбе. Отменены все развлекательные мероприятия