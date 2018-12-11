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Европейские банки решили прекратить выпуск купюры номиналом 500 евро

11 декабря 2018 15:04
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Новости мира. Финансовые учреждения остановят производство этой банкноты с 26 января 2019 года. Лишь австрийский и немецкий банки сделают это на три месяца позже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейские банки решили прекратить выпуск купюры номиналом 500 евро-1

Сторонники изменений надеются, что таким образом получится уменьшить объемы незаконного оборота денег и финансирования организованной преступности, поскольку бандиты в основном используют крупные наличные деньги.

Европейские банки решили прекратить выпуск купюры номиналом 500 евро-4

На замену 500 евро придет обновленная серия банкнот «Европа» достоинством 100 и 200 евро с улучшенными функциями защиты. Она будет выпущена в 2019 году 28 мая.

# Европейский союз # Фотофакт

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