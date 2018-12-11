Европейские банки решили прекратить выпуск купюры номиналом 500 евро

Новости мира. Финансовые учреждения остановят производство этой банкноты с 26 января 2019 года. Лишь австрийский и немецкий банки сделают это на три месяца позже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Финансовые учреждения остановят производство этой банкноты с 26 января 2019 года. Лишь австрийский и немецкий банки сделают это на три месяца позже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сторонники изменений надеются, что таким образом получится уменьшить объемы незаконного оборота денег и финансирования организованной преступности, поскольку бандиты в основном используют крупные наличные деньги.
На замену 500 евро придет обновленная серия банкнот «Европа» достоинством 100 и 200 евро с улучшенными функциями защиты. Она будет выпущена в 2019 году 28 мая.