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Есть пациент – врач получит зарплату, нет пациента – нет и денег. В Украине началась медицинская реформа

31 января 2018 07:10
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Новости Украины. В Украине стартует медицинская реформа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть пациент – врач получит зарплату, нет пациента – нет и денег. В Украине началась медицинская реформа-1

Есть пациент – врач получит зарплату, нет пациента – нет и денег. В Украине началась медицинская реформа-3

Законопроект, который положит начало глобальным переменам в сфере здравоохранения, уже вступил в силу. Согласно нововведениям государство намерено пересмотреть финансирование врачебных услуг.

В частности  предполагается, что деньги будут выделяться не больнице или поликлинике, а на лечение конкретного пациента. То есть, если к врачу люди не обращаются, то и получать зарплату он не будет. По мнению разработчиков законопроекта, данная система поможет прекратить финансирование «пустующих больничных мест».

Отмечается также, что после реформы медицина уже не будет полностью бесплатной.

# Медицина # Фотофакт

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