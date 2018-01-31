Есть пациент – врач получит зарплату, нет пациента – нет и денег. В Украине началась медицинская реформа

Новости Украины. В Украине стартует медицинская реформа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Законопроект, который положит начало глобальным переменам в сфере здравоохранения, уже вступил в силу. Согласно нововведениям государство намерено пересмотреть финансирование врачебных услуг.

В частности предполагается, что деньги будут выделяться не больнице или поликлинике, а на лечение конкретного пациента. То есть, если к врачу люди не обращаются, то и получать зарплату он не будет. По мнению разработчиков законопроекта, данная система поможет прекратить финансирование «пустующих больничных мест».

Отмечается также, что после реформы медицина уже не будет полностью бесплатной.