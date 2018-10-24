Прямой эфир

Колесо обозрения рухнуло в Германии: пострадали дети

24 октября 2018 09:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Колесо обозрения обрушилось в Германии. В кабинках аттракциона находились восемь детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пять из них получили травмы. Все они госпитализированы.

Колесо обозрения рухнуло в Германии: пострадали дети-1

Инцидент произошёл в немецком Тиршенройте. Во время работы колесо обозрения отключилось. Затем конструкция рухнула на землю. По предварительным данным, у колеса сломался вал, после чего четыре кабинки упали. Обстоятельства случившегося выясняются.

# Несчастный случай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стала известна причина взрыва на заводе в Гатчине
24 октября 2018 08:58

Стала известна причина взрыва на заводе в Гатчине

Трамп и Путин проведут переговоры 11 ноября в Париже
24 октября 2018 08:51

Трамп и Путин проведут переговоры 11 ноября в Париже

Болельщики прыгали на эскалаторе? Десятки фанатов ЦСКА пострадали в метро Рима
24 октября 2018 08:23

Болельщики прыгали на эскалаторе? Десятки фанатов ЦСКА пострадали в метро Рима