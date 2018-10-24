Колесо обозрения рухнуло в Германии: пострадали дети

Новости Германии. Колесо обозрения обрушилось в Германии. В кабинках аттракциона находились восемь детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пять из них получили травмы. Все они госпитализированы.
Новости Германии. Колесо обозрения обрушилось в Германии. В кабинках аттракциона находились восемь детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пять из них получили травмы. Все они госпитализированы.
Инцидент произошёл в немецком Тиршенройте. Во время работы колесо обозрения отключилось. Затем конструкция рухнула на землю. По предварительным данным, у колеса сломался вал, после чего четыре кабинки упали. Обстоятельства случившегося выясняются.