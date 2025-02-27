Посадочный модуль SpaceX приземлится на поверхность Луны 6 марта

Компания SpaceX отправила ракету-носитель Falcon-9. Она доставит на Луну посадочный модуль Athena, информирует ТАСС.

Ожидается, что модуль приземлится на спутник Земли 6 марта текущего года. После прилунения аппарат будет работать на поверхности Луны около десяти земных суток. Главная задача миссии – продолжение разведки ресурсов. Сообщается, что аппарат снабжен камерами, установкой для бурения грунта и масс-спектрометром для проведения анализа органических и неорганических соединений. Посадочный модуль также доставит на Луну передатчик Nokia формата 4G. Таким образом там может появиться первая станция сотовой связи.